Hombre baila high energy y se vuelve viral; usuarios extrañan ir a 'Patrick Miller'

La noche del día de ayer se convirtió en tendencia en las redes sociales “Patrick Miller”, debido a una grabación que muestra a un hombre conocido como Lobo Vázquez, realizando unos pasos de baile al estilo de high energy.

La escenografía del video fue su casa, la cual ocupó para enseñarle a los cibernautas los pasos que marcó a la generación de los 80’s.

Flavio Vázquez bailó y se adueño de toda la habitación mientras la canción Danger del grupo The Flirts resonaba.

“Tengo que poner, dar pelea parece que no puedo sacarte de mi mente. No importa cuanto me esfuerce”, es la letra de la melodía lanzada en el año 1983.

Hombre agrede sexualmente a niña que caminaba con su madre Una cámara de seguridad de la zona registró el momento en que el agresor increpa a la menor y posteriormente escapa

¿Pero por qué Patrick Miller era tendencia? Los usuarios en las redes sociales comentaron que Patrick Miller es un establecimiento ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

En aquel lugar tocan ese género, por lo que algunas personas van para recordar sus épocas de adolescentes y otros asisten para pasar un buen momento en compañía de sus amigos.

Esto es el Patrick Miller. Si no has ido alguna vez en tu vida, fracasaste como Chilango. pic.twitter.com/9ekDPhHjHH — Σvα Αrzατε ❤️ 🇲🇽 (@etazraeva) August 20, 2020

Los cibernautas también hicieron memes e incluso algunos también mostraron sus mejores pasos.

Vamos al Patrick Miller con este wey. ❤️ pic.twitter.com/zBn38y8RoY — Arte ❤️✨ (@nebula_atolli) August 20, 2020

Raza, estaba investigando que era eso de Patrick Miller y no van a creer pic.twitter.com/5lAUaribFE — Blue Cheese Baby Corazon De Leon🦁 (@El_BlueCheese) August 20, 2020

Zona 14 pic.twitter.com/F8SW1UONbl — Hector Daniel Chiqui (@chiqui_hector) August 20, 2020

Publimetro tv recomienda:

Nuevo video del choque de tráiler revela momento exacto de la explosión

Denuncian prepotencia de funcionario público en Sonora "Lo único que quería era tragarme el poquito de whisky que tenía aquí afuera", mencionó el delegado de la SRE de Sonora

Captan a mujer abandonando a indefenso animal en la Magdalena Contreras Los usuarios de las redes sociales han manifestado inconformidad e incluso presuntamente algunos lo han buscado para darle un buen hogar

*CVM