Zack Snyder revela nuevo tráiler de su corte de Liga de la Justicia

A un par de días de la convención virtual oficial de DC Cómics, el director Zack Snyder presentó el nuevo avance de su corte de la película Liga de la Justicia, algo que según él, será completamente diferente a lo visto en 2017 en cines.

El director detrás de otras obras como Watchmen, Man of Steel y Batman V Superman, prometió que mostraría a los fanáticos un nuevo avance con mayor dirección el próximo sábado durante el DC FanDome, lugar donde llegarán otros esperados avances como El Escuadrón Suicida de James Gunn y The Batman, protagonizada por Robert Pattinson.

Excited to share the very first look at our official #TheBatman logo, and some very cool additional #DCFanDome artwork by the amazing @jimlee — see more of #TheBatman at the #DCFanDome global event in the Hall of Heroes this Saturday, 8/22! #TheBatman #DCFanDome #ForTheFans pic.twitter.com/ApfngNbyor

— Matt Reeves (@mattreevesLA) August 20, 2020