Llegan los héroes más irreverentes en el primer avance de El Escuadrón Suicida

Durante el DC FanDome, se reveló el primer detrás de cámaras de la película El Escuadrón Suicida, la nueva producción basada en los anti héroes más irreverentes del universo de DC, quienes regresarán a la pantalla grande tras su salto a la pantalla grande en 2016.

Al talentoso reparto conformado por Margot Robbie y a Joel Kinnaman, se sumarán actores como el mexicano Joaquín Cosío y bajo la dirección de James Gunn, ampliamente reconocido por catapultar al éxito a los entonces desconocidos Guardianes de la Galaxia, buscarán ofrecer un producto diferente y más exitoso que la cinta de David Ayer del 2016.

El avance permite ver el humor característico de Gunn, quien catalogó la película como la mejor producción de su carrera hasta la fecha, algo que respaldó gran parte del elenco de la cinta como Margot Robbie y Idris Elba, quienes junto con los productores del filme, reconocieron el profesionalismo del cineasta

Gunn buscó dar un giro radical en su visión de la película y aunque varios personajes de la película previa aparecerán, el cineasta decidió incluir un gran número de personajes nuevos que seguro los fanáticos del cómic reconocerán al instante.

