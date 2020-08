'Son mis mascotas'; Noquean a hombre por insultos racistas en metro Londres

Un hombre fue noqueado en el metro de Londres luego de lanzar insultos racistas a tres jóvenes de tez oscura.

En redes sociales fue evidenciada la serie de insultos que un hombre blanco realizó en su trayecto en el metro de Londres en Inglaterra. Los videos se compartieron el pasado 17 de agosto y causaron revuelo entre los usuarios.

El video muestra al señalado, quien sería identificado como Billy 'N', amedrentando a tres hombres afrodescendientes que se encontraban en el mismo vagón.

Los insultos señalaban su color de piel y eran acompañados de risas y muecas burlescas, lo que ocasionó que incluso los demás pasajeros le pidieron que se retirara.

El hombre quien no dejó de burlarse y señalar a las personas de color, exigió incluso que se regresaran a su país, ya que ese era 'su hogar' y no de ellos.

Momentos después una joven que se encontraba a su lado trató de hacerlo entrar en razón y calmarlo, sin embargo, este continúo insultando los hombres y hasta a la joven.

Luego de cerca de tres minutos agrediendo verbalmente a las personas en el vagón, los hombres de tez oscura llegaron a su parada y el agresor, quien se encontraba en la puerta, apenas y se movió para que descendieran.

En ese momento les cerró los puños y amedrentó nuevamente, y uno de los jóvenes agredidos le lanzó un golpe en la cara que lo dejó tirado en el suelo del vagón.

Entre aplausos y ánimos de la gente festejaron el golpe que le dio, pero momentos después tuvieron que auxiliar al hombre blanco pues no reaccionaba. Los pasajeros lo atendieron y cuidaron hasta que el personal médico llegara a atender a Billy.

Finalmente fue atendido y de acuerdo a AJ Plus, fue abierta una investigación sobre el caso, que al parecer ocurrió el 15 de agosto. Hasta el momento se desconoce sobre el estado de salud del agresor.

Por lo pronto en redes comparten el video, algunos consideran admirable la respuesta y festejan que tenga su merecido. Otros tantos reiteran que la violencia jamás será el camino.

Me pueden bloquear. Me pueden cancelar. Me pueden insultar.

Pero disfruté esto MUCHÍSIMO. Racistas DE MIERDA.pic.twitter.com/8fwmjck8fd

— Juanpa Quijano (@JuanpaQuijanof) August 19, 2020