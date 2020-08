Conductor de tráiler impacta contra un vehículo particular en Naucalpan

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C-5) del Estado de México, compartió a través de las redes sociales un video que muestra cómo ocurrió el accidente vial en Naucalpan.

En las imágenes difundidas se observa el momento en el que un vehículo particular se integró a la Av. Naucalpan, no obstante, no alcanzó a visualizar que en el carril transitaba un tráiler a alta velocidad y muy cerca.

El conductor del tráiler no alcanzó a frenar, por lo que intentó esquivarlo pasándose al otro carril, sin embargo, la parte de atrás del vehículo de carga golpeó al automóvil y ambos derraparon.

Servicios de emergencia llegaron al lugar para atender a los posibles lesionados y auxiliar en la circulación.

Por su parte, el C5 manifestó que es importante manejar con precaución y moderar la velocidad, sobre todo si el pavimento se encuentra mojado.

