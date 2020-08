Lego Star Wars The Skywalker Saga presenta nuevo tráiler lleno de nostalgia

Warner Bros Interactive, sorprendió al mostrar el nuevo y emotivo avance de Lego Star Wars The Skywalker Saga, donde a partir de la nostalgia de la trilogía original y precuelas, busca atrapar a todos los seguidores de la mítica saga de ciencia ficción.

El videojuego por primera vez unirá los nueve episodios de la saga galáctica, conjuntando la trilogía original, precuelas y la última tanda de películas bajo la producción de Disney que continuaron la saga tras la aparente conclusión en El Retorno del Jedi en 1983.

El avance permite ver varias de las secuencias más emblemáticas de la franquicia, como el duelo del destino en Naboo de Obi Wan, Qui Gon y Darth Maul, el enfrentamiento de Kenobi y Anakin en Mustafa, el entrenamiento de Luke con Yoda, hasta la secuencia del trono entre Rey y Kylo Ren.

The entire Skywalker Saga comes together one piece at a time in the #gamescom2020 gameplay trailer for LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. https://t.co/tiCLpUE1H1 pic.twitter.com/wmsixvRXXk

— IGN (@IGN) August 27, 2020