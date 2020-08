Trabajadores sanitarios protestan el Lima por falta de recursos para enfrentar el Covid-19

Los trabajadores del sector de la salud de Lima se tomaron las calles este miércoles, como parte de una huelga nacional convocada por la Federación Médica Peruana para denunciar la falta de recursos para tratar a los pacientes de Covid-19.

Las imágenes muestran a los manifestantes reuniéndose frente al edificio del Seguro Social de Salud de Perú (EsSalud), antes de dirigirse hacia el hospital Edgardo Rebagliati, donde tocaron música fúnebre y lavaron mascarillas como parte de la protesta. Más tarde se vio a trabajadores reunidos frente al Ministerio de Salud, donde agentes de policía fueron desplegados.

"Es una protesta de 48 horas debido a que el Gobierno no cumple sus promesas, empezando por el presupuesto, en su plan del gobierno claramente dice que va a incrementar 0.5% del PBI por año, en estos cuatro años sólo ha aumentado el 0.3%”, señaló el presidente de la Federación Médica de Perú, el doctor Godofredo Talavera Chávez.

"No tenemos equipo de protección, no tenemos oxígeno, no tenemos ventiladores, no tenemos medicamentos, estamos en total crisis y lo que pedimos es una reunión con nuestra ministra para tratar de solucionar los principales puntos de nuestros reclamos", agregó.

Perú, uno de los países más afectados por la pandemia de coronavirus en Sudamérica, ha registrado más de 607 mil 300 infecciones y más de 28 mil muertes relacionadas con el Covid-19, según datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins.

