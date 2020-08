Star Wars Squadrons presenta nuevo tráiler y mecánicas de juego

EA presentó un nuevo y detallado avance del videojuego Star Wars Squadrons, donde se mostró el momento en que se desarrolla la historia, la perspectiva que tendrán los pilotos en primera persona, que aunque será limitada, permitirá un acercamiento mucho más realista a la jugabilidad.

Squadrons marca el regreso de la franquicia a los videojuegos de pilotaje de naves, pues desde Rogue Squadron, antes de la era Disney, no se tenía ningún juego donde únicamente se centrara en los pilotos, mejora de naves y batallas con los cazas estelares.

La nueva entrega de Star Wars transcurrirá inmediatamente después de El Retorno del Jedi y la destrucción de la segunda Estrella de la Muerte y permitirá a los jugadores ampliar el espectro de tiempo existente entre el episodio VI y VII, además de dar la posibilidad de tomar las naves más icónicas de la trilogía original desde Cazas TIE hasta X Wing.

