Los héroes más poderosos se unen en el avance final de Marvel's Avengers

A menos de una semana de su estreno, Square Enix mostró un avance final de su próximo videojuego, Marvel's Avengers, en donde los jugadores podrán ponerse en la piel de los héroes más poderosos del planeta para detener a la amenaza de AIM.

Los Vengadores llegarán con un nuevo videojuego disponible para PS4, Xbox One y PC, además será su primer juego de video tras la popularización global de los personajes en la cinta de 2012.

En Marvel's Avengers, los jugadores tendrán la posibilidad de escoger entre 6 superhéroes diferentes para vivir una historia completamente original sin relación con las películas ni basada en ningún arco del cómic.

It's time to assemble.

Watch the CG Spot now. Live your Super Hero dreams in Marvel's Avengers on September 4. #EmbraceYourPowers

➡️ https://t.co/F94YP3Iz0G pic.twitter.com/aUEIwepGHk

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) August 27, 2020