Ciudadanos detienen un intento de violación dentro del Metro de Nueva York

A plena luz del día un hombre hispano fue descubierto durante un intento de violación contra una mujer dentro de las instalaciones del Metro de Nueva York, esto alertó a otros pasajeros que intervinieron en el acto e impidieron que siguiera.

El ataque ocurrió en la estación Lexington en Manhattan y se informó por parte de la policía que el agresor identificado como José Reyes sujetó a la víctima por detrás cuando esperaba la llegada del tren.

We’re seeking the public’s help finding this man, wanted for attempted rape after this brazen and brutal sexual assault yesterday at the 63rd St / Lexington Ave station- Please call @NYPDTips at 800-577-TIPS with any information on his identity or if you witnessed this assault pic.twitter.com/MYbnW62GKS

— NYPD Transit (@NYPDTransit) August 30, 2020