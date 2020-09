Ciudadanos opinan sobre la administración de AMLO previo al segundo informe

Previo al segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Publimetro se dio a la tarea de conseguir distintos testimonios sobre lo qué opinan los ciudadanos de la actual administración.

Algunos mexicanos se encuentran felices con los apoyos que ha brindado el gobierno a las personas vulnerables y el "cambio" que ha ocurrido, no obstante, otros consideran que es un "gobierno egoísta misógino y machista"y que tiene muchas deficiencias en el sector salud.

José de Jesus Figueroa, comerciante 57 años:

“Para mí creo que ha habido un cambio muy significativo que es realmente el poder apoyar a la gente vulnerable que es la mayoría en este país, la corrupción creo ha disminuido se ha visto sobre todo en los departamentos gubernamentales entonces si ha habido un cambio en estos dos años aunque con sus limitantes y sus errores de la gente que rodea a Andrés Manuel.”

Ernesto Ruiz micro empresario 57 años:

“Para mí estos dos años de gobierno han sido excelentes, el mejor presidente que hemos tenido, lo que si veo un poco mal del presidente es la forma burlona que utiliza, no es que este mal pero por la investidura que tiene como presidente creo que debería mostrar un poquito más cautela con ese aspecto, con lo demás estoy muy contento con él.”

"Compra tu cachito", promueve AMLO la venta de boletos para la rifa del avión presidencial La rifa del avión presidencial será el próximo 15 de septiembre

Eliseo Cruz profesor 57 años:

“Mi opinión sobre los dos años de gestión del presidente López Obrador es positiva, después de 76 años de gobierno del PRI y 12 del PAN nos dejan ver toda la situación de corrupción que tuvimos durante esas gestiones de gobierno, hoy tenemos esa posibilidad de cambio y es necesario apoyar la política social que está generando el nuevo gobierno para que esta realidad de nuestro México sea mejor cada día.”

Carmen López secretaría 56 años:

“Yo en lo personal puedo decir que voté por él, no para que me diera algo a cambio si no para ver yo como ciudadano en que puedo ayudar o servir para que este país salga adelante. Económicamente lo que esta pasando con la pandemia no nada más es México el que está padeciendo esto, si no en todo el mundo y si ha habido gente fallecida también es nuestra responsabilidad el cuidarnos.”

AMLO sale a hacer ejercicio y presume vista de la CDMX y el Colegio Militar El presidente de México recorrió los cerros de la Alcaldía Tlalpan

María Fernanda Alquicira Bióloga 24 años:

“Considero que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha sido deficiente, precario, negligente y falto de empatía; como profesionista en el área biológica creo que ha tomado pésimas decisiones ambientales y como mujer no ha tomado con seriedad la violencia de género. Somos liderados por un gobierno egoísta misógino y machista.”

Publimetro tv recomienda:

Gobierno de AMLO es una farsa, tiene al país hecho un caos: Damián Zepeda