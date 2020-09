Denise Dresser "perrea" al ritmo de Maluma en apoyo a estudiantes de escasos recursos

En redes sociales se difundió una grabación, en la que se observa a la escritora Denise Dresser mostrando sus mejores pasos de reggaeton para apoyar a los estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

El pasado 28 de agosto la académica Denise Dresser se comprometió a bailar una canción de Maluma, cuando se lograra recaudar 146 mil pesos en el Becatlón.

La iniciativa Becatlón busca conseguir fondos para darle a los estudiantes de excelencia, una beca de manutención en caso de que exista una necesidad económica.

Mis alumnos me retan, me inspiran, me enseñan más de los que yo sé. Hoy me toca apoyarlos vía el #BecatlonITAM que financiará becas para ayudar a los estudiantes más destacados y necesitados. Mi compromiso es bailar una canción de @maluma (y perrear) cuando se logre la meta 👊 pic.twitter.com/lybiKpz9j0

— Denise Dresser (@DeniseDresserG) August 28, 2020