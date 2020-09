Joven argentina con miembros amputados se vuelve viral con sus tutoriales de maquillaje

A Paloma López le amputaron los brazos y las piernas cuando tenía dos años debido a una enfermedad. Sin embargo, eso no le impidió hacer realidad sus sueños y esta veinteañera argentina ahora se está volviendo en todo un fenómeno viral gracias a sus tutoriales de maquillaje.

Paloma decidió publicar tutoriales de sus rutinas de maquillaje ganando más de 5 mil seguidores en Instagram / Captura de pantalla

SIN MANOS. La vida de Paloma López Fabián, la maquilladora que asombra con sus tutoriales de belleza: “Sueño con hacer el make up para alguna serie”https://t.co/uFtLZR9cRD — GENTE (@genteonline) August 20, 2020

"No tener extremidades a mí en su momento me afectó, pero ahora por suerte, estoy estudiando, y hago ejercicio, hago natación, hago surf, bueno me maquillo y estoy con mi página, bueno estoy a 'full' con las redes", explicó Paloma el martes, desde su casa en Castelar.

Paloma López, (20) brinda tutoriales de maquillaje a través de sus redes sociales. Desde los dos años de edad contrajo meningococcemia, una enfermedad que llevó a los médicos a la decisión de amputar sus extremidades. Cobertura para infobae.https://t.co/sD9LiZj3Fg pic.twitter.com/TirbCEs9IR — Franco Fafasuli (@FrancoFafasuli) August 29, 2020

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 5 mil seguidores (@palomake_up), se la puede ver maquillándose y demostrando que no hay obstáculos que la determinación no pueda superar.

"Estoy viendo tutoriales todo el tiempo y practicando todos los días porque, yo así aprendí, voy practicando todos los días. Cualquiera que sea la dificultad, yo creo que cualquiera se puede aprender a maquillar", añadió.

