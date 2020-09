VIDEO: Joven lleva serenata a chica y llora al descubrir que tiene pareja

A través de las redes sociales se viralizó una grabación en la que se ve a un enamorado llevándole una romántica serenata a una chica, no obstante no todo salió "como lo tenía planeado".

En las imágenes se muestra al joven interpretando la canción “Mi razón de ser” de la Banda MS, mientras la mujer mediante señas le pide que se detenga.

“Tú eres como el agua clara que llueve del cielo, te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra y que me hace soñar cada vez que me besa”, canta el joven enamorado, mientras alguien documenta la situación.

Minutos más tarde, un sujeto salió del interior de la casa y abrazó a la mujer, con el propósito de presenciar el concierto a las afueras del domicilio, razón por la que el joven enamorado comienza a llorar.

“Tranquilo, no te merecía”, se alcanza a escuchar en el clip compartido.

VIDEO PREPARADO

El clip en realidad resultó ser producido, grabado y actuado por los youtubers “Navarrete show." Incluso tienen otro video en la misma locación.

