Alumno denuncia humillación de profesora por tomar clase en café internet

Un estudiante de derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, denunció que su profesora de la materia Derecho Civil IV, lo humilló durante la clase en línea, pues al no tener internet en su casa, se vio obligado a tomar la clase en las inmediaciones de un café internet, algo que presuntamente, no agradó a la docente.

Amordazan a estudiante durante clase en línea para robar vehículo La plataforma de videoconferencias Zoom, registró el momento en que el presunto delincuente sujeta a la joven y la inmoviliza

Según el testimonio del joven, la catedrática le dijo que quería verlo en un lugar más deciente, puesto que él era el único estudiante que no se encontraba en su hogar. Ante los señalamientos, el chico decidió grabar la pantalla con su celular y replicó el argumento de su maestra: “Desde que comenzamos la semana pasada, así he estado tomado las clases, no es algo que me agrade pero mis posibilidades no me dan para más” mencionó.

Ante la respuesta, la profesora, afirmó que entendía su situación y esperaba que su manera de tomar la clase no afectara su desempeño académico “ Tú tienes tus razones y esperemos que los resultados en tus cuestionarios que debas enviar, no afecten, allí se van a ver los resultados también” menciona antes de que la grabación se detenga.

Que tal, buenas noches!

Mi nombre es Rafael Morales, soy de séptimo semestre y estudio la carrera de licenciado en… Posted by Rafael Morales on Tuesday, September 8, 2020

El afectado subió la denuncia a su cuenta personal de Facebook y afirmó que su intención no es obtener algún beneficio, favores o reconocimiento de las autoridades universitarias, sino concientizar a la población y otros catedráticos, de que no todo el estudiantado cuenta con las mismas posibilidades.

Hasta el cierre de la presente, la casa de estudios no se ha pronunciado al respecto del incidente.

Te recomendamos en video

Alumnos motivan a profesor de la tercera edad tras problemas en la clase a distancia

Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro:

Mujer enfrenta a hombre masturbándose en Metrobús; pide ayuda y usuarios la ignoran Hasta el momento, las autoridades del Metrobús no han generado ningún comunicado al respecto

Argentinos golpean, insultan y llaman "india horrible” a mujer mexicana La pareja argentina confrontó a las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, cuando intentaban podar las ramas de un árbol que representaba peligro en la zona

VIDEO: Joven lleva serenata a chica y llora al descubrir que tiene pareja El clip en realidad resultó ser producido, grabado y actuado por los youtubers "Navarrete show"