¡Está de vuelta! Scott Pilgrim vs the World: The Game Complete Edition llega a finales de año

Por el décimo aniversario de su estreno, Ubisoft durante su evento Ubiforward, anunció de manera oficial el lanzamiento de Scott Pilgrim vs the World: The Game Complete, además confirmó que el título llegará para PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia y PC a finales del año.

Nintendo anuncia Hyrule Warriors: Age of Calamity, nuevo juego en la saga de Zelda La historia será precuela de Zelda Breath of the Wild y permitirá a los jugadores controlar a los cuatro campeones

Inspirado en la exitosa novela gráfica y película del mismo nombre, el videojuego es una de las obras más queridas por su estilo retro y jugabilidad con hasta cuatro jugadores al estilo beat'em-up, lo cual encaja perfectamente con la historia principal y las enormes referencias directas e indirectas a los juegos clásicos, cine y cultura geek.

Además, la edición completa contará con el juego base, con varios niveles inspirados en los siete ex novios malvados y los personajes Knives Chau y Wallace Wells, que fueron contenido descargable en el videojuego original.

Scott Pilgrim vs the World: The Game sigue de cerca los eventos de la película, con Scott enfrentándose a los siete ex novios malvados de Ramona Flowers, aunque el estilo de los personajes, escenarios y ciertos eventos están calcados directamente del cómic.

El videojuego original se lanzó en el 2010 para acompañar el estreno de la película y obtuvo reseñas positivas por parte de la crítica, pero a mediados de 2014 el juego desapareció de las tiendas virtuales de Xbox y PlayStation.

Te recomendamos en video

Lego Star Wars The Skywalker saga presenta nuevo tráiler lleno de nostalgia

Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro:

VIDEO: Joven lleva serenata a chica y llora al descubrir que tiene pareja El clip en realidad resultó ser producido, grabado y actuado por los youtubers "Navarrete show"

Argentinos golpean, insultan y llaman "india horrible” a mujer mexicana La pareja argentina confrontó a las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, cuando intentaban podar las ramas de un árbol que representaba peligro en la zona

Mujer enfrenta a hombre masturbándose en Metrobús; pide ayuda y usuarios la ignoran Hasta el momento, las autoridades del Metrobús no han generado ningún comunicado al respecto