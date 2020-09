Cristian Zuárez llega a México para denunciar a Laura Bozzo por intento de homicidio

Cristian Zuárez llegó a México para interponer una denuncia contra su ex pareja, la conductora Laura Bozzo por intento de homicidio. El originario de Argentina arribó a la Ciudad de México con su abogado, quien explicó cómo será el proceso legal que llevará a cabo Cristian en contra de Laura Bozzo.

"Se va ratificar la denuncia que hizo Cristian oportunamente y va a aportar los elementos probatorios para acreditar en un principio la denuncia efectuada. La Fiscalía va a tener que resolver una serie de medidas que estamos solicitando (…) Constituye el delito de tentativa de homicidio pero eso lo va a poder explicar la Fiscalía", destacó el abogado de Cristian, Ignacio Trimarco.

Asimismo destacó que existe la posibilidad de que Laura Bozzo vaya presa. "Tentativa de homicidio es un delito grave. La intención acá es que se haga justicia. Habra que ver qué tipo de medica cautelar se va a poner", indicó.

Cristian Zuárez destacó que regresa para defender su nombre y su apellido, pues durante los últimos años ha sido difamado.

"Yo no amenacé a nadie, yo no chantajeé a nadie, se me difamó de cierta manera, entonces vengo a defender mi nombre, mi apellido, por mi familia, por mi hija, por mis amigos que confiaron en mí, no tengo nada qué temer, estoy bien defendido por Ignacio", afirmó Cristian.

Cabe destacar que Cristian Zuárez acusó a Laura Bozzo de amenazarlo con un cuchillo debido a que ella habría descubierto una infidelidad. Lo anterior, fue confirmado por la propia Laura Bozzo, quien confesó que sí lo amenazó a Cristian con cortarle sus partes íntimas.

"Sí, sí y sí y lo volvería a hacer. Yo no sabía absolutamente nada, entonces en ese momento él empezó a decir que todo había sido un invento de sus hermanos, entonces yo me fui a la cocina e imagínate él corría por toda la casa y yo atrás con el cuchillo, porque además, saqué un cuchillo de carnicero", dijo Laura Bozzo en un programa llamado "El Valor de la verdad".

Cristian Zuárez y Laura Bozzo fueron pareja durante 17 años y tras su ruptura llegaron diversas acusaciones.

