"La patria no nos representa", colectivos feministas participan en la Antigrita

Colectivos de feministas se reunieron la tarde del día de hoy en la Casa de Refugio Ni Una Menos México, antes conocido como el edificio que albergaba a la CNDH en la Ciudad de México, con el propósito de llevar a cabo el “antigrita.”

El antigrita fue convocado por feministas y familiares de desaparecidas como protesta hacia el “grito de la independencia.” En las actividades que se programaron se encuentra: talleres de bordados, subastas e incluso se pidió que llevaran instrumentos para entonar melodías que tratan del feminismo.

“Nosotras hemos respondido desde el arte, desde el amor y este amor es el que nos hizo tomar este espacio (…) no existen derechos humanos para las mujeres en este país. Y que no hay instituciones que estén respaldando, resguardando o atendiendo a las mujeres que vivimos víctima de violencia, no hay una mujer en este país que no haya vivido algún tipo de violencia”, se mencionó durante el inicio.

“La patria no nos representa. Queremos una matria que nos acompañe y nos abrace, una matria feminista que forme parte de cada una de las expresiones que tenemos de ser feministas, porque no hay un feminismo hegemónico”, continuó la vocera.

“No van a ser las feministas las famosas o una sola, todas, todas las mamás, las que gusten, las que exigen, las que marchan, las que rompen, las que queman, ellas son las que están aquí”, mencionó Yesenia Zamudio, una madre que perdió a su hija a causa de un feminicidio.

El grito se encuentra previsto para las 23:00 hrs, tal y como lo muestra el itinerario que compartieron los diversos colectivos en redes sociales.

