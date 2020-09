"Todo superhéroe necesita un tema musical", Dave Grohl escribe canción a Nandi Bushell

El líder de la banda de rock Foo Fighters, Dave Grohl, escribió una canción sobre Nandi Bushell, una pequeña de 10 años de edad que realiza covers de rock y los comparte a través de sus redes sociales.

“No puedo creer que el Sr. Grohl haya escrito una canción sobre mí. ¡Esto es tan tan tan épico!”, compartió Nandi Bushell en su cuenta.

I cant believe Mr. Grohl wrote a song about me!?! This is so so so #EPIC!! I think its the best song EVER, in the WORLD, EVER!!! Thank you so much Dave. You have raised the stakes to all instruments! I accept your next challenge! Thank you to the whole Grohl family! @foofighters pic.twitter.com/rWgTBwEtyb — Nandi Bushell (@Nandi_Bushell) September 14, 2020

La canción compuesta por Grohl la tituló “Nandi Theme Song” y es “la mejor canción” de acuerdo con el testimonio de la baterista de 10 años que también ha interpretado covers de grupos como Red Hot Chili Peppers, Metallica y Joy Division.

Grohl afirmó que ella ganó el primer reto, pero tenía algo especial para ella que no ha escuchado antes.

Ok, @Nandi_Bushell ……you win round one….but it ain’t over yet! Buckle up, cuz I have something special in mind… Stay tuned,

Dave https://t.co/THyApmHHep — Foo Fighters (@foofighters) September 4, 2020

“Nandi, best drummer in the world (…) She’s got the power, got the sound, Nandi on the drums makes the world go round”, es parte de la letra de la melodía compuesta especialmente para ella.

El video fue compartido por las redes sociales de la banda, en donde se informó que “todo superhéroe necesita un tema musical.”

Ok @Nandi_Bushell….Round 2! Every superhero needs a theme song. Here’s one for you! Mad props to The Grohlettes for the background vocals. pic.twitter.com/js9xBasbpw — Foo Fighters (@foofighters) September 14, 2020

