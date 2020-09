Iluminan el edificio más alto del mundo con motivo de la Independencia de México

En redes sociales se compartió la grabación en donde se ve el momento en el que el Burj Khalifa, el rascacielos ubicado en Dubái, se iluminó con los colores de la bandera mexicana con motivo del 210 aniversario de la Independencia.

El edificio tiene 828 metros de altura, por lo que es considerado la estructura más alta en el mundo.

نضيء #برج_خليفة بعلم المكسيك في يوم استقلالها متمنين للشعب المكسيكي مزيداً من الرخاء والتقدّم#BurjKhalifa lights up for Mexico's Independence Day, wishing them peace and growth. pic.twitter.com/jJdkRRidBk

— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) September 15, 2020