Acosador toca debajo de la falda a una mujer que paseaba a su bebé

Una mujer identificada como Karla “N” denunció ante las autoridades de Costa Rica a un acosador que le realizó tocamientos debajo de la falda sin su consentimiento en calles de Cartago en dicho país cuando se encontraba paseando con sus hijas.

El hombre tocó bajo la falda a una mujer sin consentimiento el hecho fue denunciado ante las autoridades de Costa Rica / Captura de pantalla

En las imágenes se puede observar el momento en que el agresor circulaba en bicicleta acechando a la mujer esperando el momento en que se distrajera para cometer el ataque.

La víctima no notó la presencia del hombre e intentó ingresar a su domicilio pero demoró un poco ya que la carriola que llevaba se atoró a unos paso de la puerta, ese instante fue aprovechado por el hombre que comenzó a tocar por debajo de la falda a la mujer que desconcertada volteó de inmediato para ver al culpable.

Tras ser agredida Karla comenzó a gritar pidiendo ayuda pero el sujetó sacó de entre sus ropas un arma blanca con la que amenazó a la mujer pues pretendía realizar más ataques sexuales, pero esto ya no pudo suceder pues del domicilio salió el esposo de la mujer quien persiguió al ciclista pero no logró alcanzarlo.

Luego del incidente la pareja acudió ante las autoridades a denunciar formalmente el ataque, pues aseguró no descansará hasta dar con el culpable pues contó que el ataque no solo le afectó a ella si no a su hija mayo quien ahora tiene miedo de salir a la calle, y aseguró que no se iba a quedar callada ante lo que le sucedió.

Las autoridades detuvieron al acosador

En sus redes sociales las autoridades informaron que lograron la detención del sospechoso y afirmaron que el sujeto ya contaba con antecedentes por violación.

Agentes del #OIJ de Cartago, lograron la mañana de este jueves en el sector de Llanos de Santa Lucía, la detención de un hombre de 48 años de edad, quien figura como sospechoso de abuso sexual. pic.twitter.com/LNYi1ZSyQi — OIJ Organismo (@oij_Organismo) September 17, 2020

