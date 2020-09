DC Cómics lanza video conmemorativo de la evolución de Batman

Como parte de los festejos virtuales por el Batman Day, DC Cómics decidió lanzar un video en homenaje al querido personaje donde muestra su gran impacto cultural, evolución histórica del personaje y adaptación a los diversos medios través de sus más de 80 años de historia.

La editorial recopiló los mejores momentos del mejor detective del mundo en su paso por los cómics, series animadas de diversas épocas, como Batman de la década de los 90, hasta las más recientes actualizaciones del personaje. En el clip también es posible ver el paso por el cine del querido personaje, desde sus primeras apariciones con Adam West, hasta las más recientes encarnaciones de Ben Affleck e incluso Robert Pattinson, cuya cinta debutará el siguiente año.

.@hbomax lights the Bat-Signal with some of the Dark Knight's greatest adventures! What's on your #BatmanDay watch list? pic.twitter.com/GX7fpLplXa

— Batman (@DCBatman) September 19, 2020