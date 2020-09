Captan una casa entera flotando durante inundaciones en Francia

Imágenes de drones del sur de Francia mostraron que una casa móvil fue arrastrada por las inundaciones el sábado (19 de septiembre) cuando las fuertes lluvias hicieron que la autoridad meteorológica Meteo France emitiera una alerta roja para el área de Gard.

Se denunció la desaparición de una persona, según la oficina del prefecto local, y el ministro del Interior, Gerald Darmanin, anunció que viajaría a la región el domingo (20 de septiembre).

La autoridad de seguridad civil dijo el sábado que 650 rescatistas habían sido revueltos. El servicio de bomberos dijo que había rescatado a decenas de personas, incluso en helicóptero.

Dramatic footage captured a box truck in the Gard district of Southern France floating down a stream, as flash flooding overtook the region. https://t.co/bhtNwqIYyo pic.twitter.com/PDuWVfDnhd

