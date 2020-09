Festival de fuegos artificiales ilumina el cielo de Moscú así celebraron el “Rostec"

El festival de fuegos artificiales "Rostec" tuvo lugar este sábado en Kubinka, cerca de Moscú. Este año el festival fue dedicado a la victoria de Rusia en la Segunda Guerra Mundial.

Yesterday, the fireworks🎇 festival "#Rostec" took place in #Kubinka, near #Moscow. The main theme of this year's show was the 75th Anniversary of Victory in the #GreatPatrioticWar. The festival featured a reconstruction of May 9, 1945 fireworks🎆, which marked the end of the war pic.twitter.com/Ileius2oGE

