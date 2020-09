Declaran al mariachi como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Jalisco

View this post on Instagram

Esta mañana se realizó un reconocimiento adicional a una de las tradiciones más representativas de nuestro estado, declarando a el mariachi en su diversidad regional y contextos sociales como Patrimonio Inmaterial del estado de Jalisco. Con ello se abona a la declaratoria existente de El Mariachi, Música de Cuerdas, Canto y Trompeta, reconociendo a este como una manifestación que representa la herencia cultural de nuestro estado. #JaliscoTierradePatrimonios