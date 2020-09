Cecilia Galliano decidió verse más espectacular para la puesta en escena “Solteras en cuarenta” donde comparte créditos con la boxeadora La Barby Juárez y María José Suárez, con la finalidad de que el público disfrute de esta obra que te lleva a exteriorizar los sentimientos que han vivido por el Covid-19 desde casa.

La argentina acudió con a la clínica del Dr. Gama, quien aparte de embellecer al talento, beneficia esta puesta en escena. “El doctor es quien auspicia esta obra además de que nos adelgaza, a reactivarnos y hacernos más jóvenes me vengo a poner bótox”, dijo a JDS antes de aplicárselo.

Cecelia Galliano se somete al bótox para verse espectacular en “Solteras en cuarentena” / JDS

El especialista mencionó que el tratamiento consta de baby bótox “para suavizar un poco las líneas de expresión sin que tengan paralizar o quedarse con la cejita malvada”, mencionó el Dr. Gama. Sin embargo, Cecilia no es tan adicta a este tratamiento, pero sí hay que hacerlo con un profesional para que no quedes como estilizada.

“Más que adicta, soy muy expresiva y no quiero verme mal, por eso se lo dejo en manos del doctor”, aseguró Galliano, quien quedó a gusto con el tratamiento en su rostro y para quienes desean ver el cambio lo podrán hacer viendo la obra de teatro este 25 de septiembre, 2 y 9 de octubre desde la comodidad de su casa a través de E-ticket.

Y hablando de rejuvenecimientos, no descarta hacerse uno en su parte más íntima haciendo una reconstrucción del himen para que vuelva a ser virgen. “Quién sabe, aunque yo ya son virgen de nuevo, pero si el doctor me pone un himen a lo mejor me gustaría, pero ya tenemos hablado todo lo que quiero y eso no se los voy a decir”, mencionó sonriente.

Ahí aprovechó para aclarar si es verdad que revivió su romance con Mark Tacher, luego de ir a su programa que tiene el actor por Facebook. “Lo quiero al desgraciado, pero no, fui a su programa por la obra y no tengo por qué no ir, llevamos una buena relación, nunca terminamos mal, no estoy sola, ni tengo nostalgia, estoy soltera y trabajando en varios proyectos”.

Cabe señalar que la actriz no ha tenido buena suerte en el amor tras su separación con Sebastián Rulli, con quien tiene un hijo, luego con Tacher buscó una nueva estabilidad hasta planes de boda hubo pero no se concretó y hoy goza de su soltería y belleza.

