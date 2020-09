'Se enfrenta al mundo a muy corta edad': Millie Bobby Brown revela lo que la une a ‘Enola Holmes’

Con una trama dinámica que rompe con la cuarta pared, Millie Bobby Brown regresa al streaming con un nuevo proyecto cargado de mensajes en pro de la equidad de género y del empoderamiento femenino pero sin perder la esencia de una historia de detectives y misterio. Se trata de la película Enola Holmes, la cual corresponde a un spin-off de las historias del emblemático Sherlock Holmes pero ahora vista desde la perspectiva de su hermana menor y dirigida a las nuevas generaciones.

Millie Bobby Brown enamora en mini top blanco y pantalones de mezclilla azul a la cintura La joven es toda una fashionista.

La película es protagonizada y producida por Millie Bobby Brown, quien a sus 16 años de edad ya es una de las actrices jóvenes más reconocidas de la industria del entretenimiento, pues su participación en la serie Stranger Things logró impactar a millones de espectadores, lo cual, la puso en el ojo público desde los 12 años de edad.

Pero en esta ocasión, Millie sale completamente de su personaje como Once para dar vida a una chica intrépida e inteligente del siglo XIX, que intenta desesperadamente encontrar a su madre (Helena Bonham Carter), evitar ser llevada a un internado para señoritas y salvar la vida de un lord fugitivo.

Durante una charla con Publimetro, Millie afirmó que su personaje intenta dar vida a una joven que no se siente parte de su época.

"Amé el guion y contar una nueva historia dentro del mundo de Sherlock. Me encantó la perspectiva femenina y lo que puede representar esta película a las chicas jóvenes. Porque anteriormente la trama de las historias de Sherlock estaban dominadas por hombres, principalmente por el contexto en el que vivía Sherlock y por eso vemos en la película que era muy restringido para las mujeres dar opiniones y ahora toda chica lo puede hacer. En ese tiempo los hombres corrían por los tejados y las mujeres no lo podían hacer, entonces definitivamente creo que esta historia sigue un camino muy auténtico para suscribirse a las historias de Holmes pero vista desde una nueva perspectiva", explicó.

Millie enfatizó que comparte muchas características similares a Enola Holmes como su dinamismo, su estrecha relación con su madre y su forma de enfrentar el mundo a tan corta edad.

"Me parece que Enola y yo tenemos una relación muy cercana, todas las personas que me conocen y han visto la película se sorprenden y me dicen ’eres como ella’. Somos muy similares en cuanto a que somos muy emocionales, estamos muy conectadas con nuestras madres y orientadas a nuestra familia, como al principio de la película que Enola estaba muy emocionada por ver a sus hermanos. Ella también es muy optimista y es el tipo de chica que debe enfrentarse al mundo a muy corta edad y se parece mucho a lo que yo he vivido. Parece una locura todo lo que ha pasado en mi vida en los últimos años y todo lo que se sabe de mí, entonces puedo relacionarme en gran medida con este personaje", detalló.

Asimismo Millie comentó que Enola le dejó una gran lección de vida, pues aprendió a valorar sus momentos en solitario y con ello conocerse a sí misma.

"Me gustó leer sobre ella y conocer más de su mundo. Me ayudó a darme cuenta que me gusta estar sola porque cuando tú te tomas un tiempo puedes conocerte mejor a ti mismo. En el caso de Enola es una joven que siempre imaginó en conocer el mundo y tenía tantos deseos de crecer, entonces quizás antes de eso, yo no había analizado esa parte de la soledad que te lleva a conocerte mejor y fantasear. En la cuarentena conocí un poco más de mí misma y encontré cosas que me gusta hacer porque cuando tienes 16 años eso es muy importante y amé ese otro mensaje que deja esta historia", indicó.

Más sobre la película…

Elenco. Cuenta con las actuaciones de Henry Cavill (Sherlock Holmes), Sam Claflin (Mycroft Holmes), Louis Partridge (Lord Tewksbury), Helena Bonham (Eudoria), entre otros.

Estreno. La película que fue dirigida por Harry Bradbeer (Fleabag y Killing Eve) se estrena este 23 de septiembre por Netflix.

¿De qué trata? Al descubrir que su madre desaparece el día de su cumpleaños 16, Enola comienza una búsqueda exhaustiva para encontrarla mientras ayuda a un lord fugitivo.

¡Ya está aquí el tráiler oficial! Millie Bobby Brown protagoniza "Enola Holmes" La película también cuenta con la participación de Henry Cavil, Sam Claflin y Helena Bonham Carter

También puedes ver: