Arrestan a mujer tras ataque racista contra corredora afroamericana

El Departamento de Policía de Nueva York, informó de la detención de una mujer de nombre Lorena Delaguna tras un presunto ataque racista contra una corredora afroamericana quien trotaba por las calles de Queens cuando la atacante le lanzó una botella de vidrio para lastimarla.

Tras lanzar la botella, la chica de color se alejó lentamente de la agresora, quien también le gritó varios insultos racistas y le exigió que “regresara a África”,tras lo anterior,a víctima ignoró la agresión y siguió su camino.

Una pareja se encontraba de las inmediaciones del incidente grabando cuando ocurrió el ataque, por lo que pudo ser captado en video y posteriormente difundido por el departamento de crímenes de odio del NYPD.

APPREHENDED!! The perpetrator in this incident has been arrested. https://t.co/cdkStQJd9T

De acuerdo a medios locales, Delaguna, siguió por al menos una cuadra a la chica y pese a haberle lanzado la botella, los vidrios no hirieron a la joven, sólo un poco del líquido tocó su pierna y siguió caminando.

The Queens woman accused of hurling a bottle at a Black jogger and telling her to “go back to Africa" was charged with a hate crime.

Lorena Delaguna — who already has 10 felonies on her rap sheet — faces up to seven years in prison.https://t.co/bCtDQSnEtc

— New York Daily News (@NYDailyNews) September 22, 2020