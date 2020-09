¡Impresionante! Captan mar de vino tras reventar depósito

El pasado 25 de septiembre, la pequeña localidad española de Villamalea fue testigo de un momento impresionante, pues la ruptura de un depósito de vino causó que el líquido se derramara y simulara un enorme mar en las inmediaciones de la bodega e Vitivinos.

La ruptura del cilindro contenedor, causó que el líquido volara por los aires y se esparciera rápidamente por los suelos del lugar, mientras que los trabajadores, imposibilitados de frenar la fuga, se limitaron a alejarse y grabar las impactantes imágenes.

Según mencionan fuentes locales, el daño causó que se perdieran unos 50 mil litros de vino y aún no se sabe qué ocasionó la fractura en el contenedor de la bebida.

BLOWOUT: Huge 50,000-liter wine tank ruptured at the Bodegas Vitivinos winery in Villamalea, Spain pic.twitter.com/BALHxL6nJf

— SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) September 25, 2020