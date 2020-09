Presentadora se molesta con su equipo y los insulta en vivo

La presentadora Azucena Uresti lanzó un insulto durante su noticiero en vivo, luego de que surgiera un error durante la presentación de una noticia el pasado 22 de septiembre en su programa de Milenio Televisión.

Una mentada de madre al año, no hace daño. 😁😊 pic.twitter.com/jBlRUjP6uQ

Mientras Azucena daba una noticia un miembro de su equipo la interrumpió por lo que la conductora se molestó y lazó el insulto, “p..ta madre güey” ; inmediatamente le cortaron el audio de su micrófono para evitar que se escuchara algo más.

Como cuando todo lo tienes que hacer tu!😁 No te agüites mi @azucenau, suele pasar, aun así eres la mejor!! 😍 (no te vayas a enojar conmigo y me bloquees porfis🥺) #azucenauresti #ups #AzucenaxMilenio #Milenio #ptm #chascarrillotime pic.twitter.com/rQX86Zlh4E

— LOCHENKO™🐍 (@Ulysses_vf) September 23, 2020