Así reacciona la ex pareja de Fernando Carrillo ante el anuncio que espera otro hijo

Margiolis Ramos, quien procreó un hijo con Fernando Carrillo en Miami, Ángel Gabriel de 12 años, reaccionó ante la noticia que el actor volverá a ser papá con su actual pareja María Gabriela, al señalar que los hijos siempre son una bendición cuando las cosas se hacen bien.

Sin embargo, la venezolana no ve con buenos ojos que el papá de su hijo salga con esta noticia cuando lleva varios años sin atender a su primogénito.

“Los hijos traen bendiciones a la vida totalmente, pero también me parece un poco imprudente, alardeas de que vas a tener un nuevo hijo, pero no te haces cargo de tu primogénito, entonces es contradictorio”, dijo a JDS.

Señaló que lleva varios años que no le paga su manutención luego de la demanda que interpuso en la Corte de Miami, “debía a principios de año 33 mil dólares y ya van casi 50 mil hasta el momento”, abundó Margiolis quien nunca le ha negado ver a su hijo como Fernando ha dicho en México.

El problema también radica que el actor no puede entrar a Estados Unidos por varios problemas: tiene la demanda de manutención, ha sido detenido por posesión de drogas, además los americanos sancionan a los venezolanos que han tenido relaciones con el gobierno Chavista

“Fernando fue novio de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez y por eso no le han dado la VISA, lo han agarrado dos veces con problemas de drogas, molestó a una mujer y la otra más grave es no darle la manutención a su hijo aquí es un delito gravísimo”, contó Ramos.

En ese sentido, Carrillo le ha pedido que lo mande a Tulum donde vive con su pareja y conviva con ellos, pero negó que eso vaya a suceder porque su hijo no es un objeto.

“Me pidió que se lo envíe, pero no lo voy hacer porque no estamos para estar viajando, yo estoy trabajando, y no lo podría llevar y no lo mantiene, si él quiere de verdad ver a su hijo tiene que venir hasta acá”.

También desmintió que su hijo vaya al psicólogo por la noticia que salió a principios del año donde se dijo que el venezolano tuvo relaciones con una chica transgénero y el hijo de Pedro Ferriz, pidiéndole que le mandara una carta psicológica de su hijo diciendo que estaba muy afectado cuando Ángel ni de la noticia se enteró.

“La noticia me cayó muy mal, lo llamé y dije eso espantoso, te apoyo, pero mi hijo no vio la noticia y va al psicólogo no por eso si no por los problemas que he tenido con su papá”, apuntó Ramos.

Asimismo, indicó que el tema curativo que ahora promueve Fernando en su santuario de Tulum Bufo Alvarius, tras renunciar a la actuación, donde ayuda a las personas a cambiar su estilo de vida gracias a unas propiedades psicotrópicas que extraen de las glándulas de un sapo, no funciona para ella.

“Me da risa cuando dice que el sapo cura la depresión y te ayuda a llevar una relación con Dios, una paz espiritual y todo el cuento del sapo, hasta dijo que se lleva bien con la mamá de su hijo y otro día dice: ‘la mamá de mi hijo es una perra, tiene ocho maridos’, señores no se crean el sapo no cura nada”, finalizó.

