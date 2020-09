Conoce el Jerusalema challenge, el nuevo reto viral de redes sociales

A pocos meses de acabar el 2020, llegó un nuevo reto viral que ha llenado de alegría a los internautas en un año bastante complicado por la pandemia mundial del Covid-19, se trata del Jerusalema challenge, un divertido baile que ha recorrido el mundo en poco tiempo.

Jerusalema challenge, consiste en que los internautas, representen con diversas coreografías, el baile de la canción africana del mismo nombre interpretada por Master KG en colaboración con Nomcebo y que desde diciembre de 2019, atrapó al público de todo el planeta por su pegajoso ritmo.

El reto ha cobrado fuerza las redes sociales, sobre todo Instagram y Tik Tok, donde mediante videos cortos, los usuarios siguen el ritmo de la composición musical mientras crean coreografías únicas para pasar un buen momento.

[WATCH]: South Africa responds to the call by President @CyrilRamaphosa to take up the #JerusalemaChallenge #HeritageDay2020 #JerusalemaDanceChallenge #MyHeritageYourHeritage pic.twitter.com/Nm6DTgFJqj

Norteamericanos, latinos, curas e incluso bomberos, se han sumado a la divertida fiebre viral en video y no sería novedad que en pocas semanas, medios e influencers mexicanos se sumen a la divertida apuesta.

Zimbabweans are always wilding I tell you. They involved wildlife in the challenge as well #Jerusalemachallenge . This is where boss ya mboka learnt his dancing skills pic.twitter.com/mCTcQ0Iskv

— Keith Ncube (@Ncube_KN) September 24, 2020