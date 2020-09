Sujeto agrede a empleados de pizzería tras negarse a usar bien el cubrebocas; ahora es #LordPizza

En redes sociales se convirtió en viral una grabación que muestra el momento en el que un individuo agredió a los trabajadores de un establecimiento en Ciudad Juárez, Chihuahua, porque se negaron a venderle una pizza por no utilizar correctamente el cubrebocas.

El individuo bautizado por los cibernautas como #LordPizza atacó fisicamente al menos a dos empleados del lugar, mientras sus supuestos acompañantes trataban de controlar la situación.

“Me vas a dar mi pizza o no?”, exclamó el individuo, segundos después empujó al que despachaba hacia uno de los estantes y se acercó muy amenazante hacia él para que le diera su pedido.

“Yo te ubicó pendejo (..) véndemela bien wey (…) véndeme la pinche pizza wey”, señaló el hombre mientras accedían a darle su comida para que se tranquilizara y se retirara del local.

Cabe destacar que desde que inició la pandemia en México, se decretó en Chihuahua que iba a haber sanciones para quien no portara el cubrebocas adecuadamente y para los establecimientos que no cumplieran con las normas para evitar la propagación del Covid-19.

Por otra parte, Excelsior obtuvo una declaración publicada por el agresor en sus redes sociales en donde él afirmó que “también me pegaron, nomás que no se ve en el video, también un morro de ahí me pegó con la aplanadora.”

