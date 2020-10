Simpatizantes de Trump rezan por la salud del presidente fuera del hospital

Simpatizantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump fueron autorizados a concentrase fuera del Hospital Militar Walter Reed en Maryland a última hora del sábado para "rezar por el presidente".

𝙏𝙃𝘼𝙉𝙆 𝙔𝙊𝙐 to all of the Great American Patriots who have come out tonight, in support of @realDonaldTrump at Walter Reed Medical Center. We’ll all get through this, TOGETHER! #MAGA🇺🇸🦅 pic.twitter.com/MkM1XWSpdQ

— Dan Scavino🇺🇸🦅 (@DanScavino) October 4, 2020