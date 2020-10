Partidarios de Trump muestran su apoyo al presidente fuera de la Torre Trump

El domingo una enorme caravana de simpatizantes de Donald Trump, compuesta por más de 100 vehículos, marchó desde Long Island hasta la Quinta Avenida, frente a la Torre Trump, en apoyo al presidente. Sus partidarios gritaron, animaron, tocaron las bocinas y ondearon banderas a favor de Trump.

Después la caravana volvió a Long Island para asistir a una gran manifestación a favor de la policía bajo el eslogan 'Back the Blue' (Respalda a los azules).

All over America, people are gathering

in prayer for @POTUS recovery

outside Walter Reed, #MAGADragTheInterstate

And at Trump Tower covering #DeBlasio's BLM mural

in show of unity & LOVE for @realDonaldTrump #PrayersForPotus https://t.co/wyXSxXHLfs pic.twitter.com/TSNMN1XtWi

— 💄Despacito ɳαɳ૮ن🇺🇸 (@LVNancy) October 4, 2020