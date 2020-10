¡Antes que la vacuna! Surge el reggaeton anti Covid-19

Debido a la actual pandemia y a que algunas persona han bajado la guardia, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), con apoyo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y en cooperación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), presentó una campaña musical hacia los jóvenes.

La iniciativa que nació en Paraguay y bajo el slogan “si no te cuidas bien, no te cuidas”, busca fomentar que los adolescentes y jóvenes se protejan del Covid-19, es decir, utilicen correctamente el cubrebocas, mantengan la distancia social, laven sus manos y no compartan alimentos o bebidas.

Asimismo, pretende dar a entender que muchas veces los jóvenes pueden no presentar formas graves de la enfermedad, sin embargo si pueden transmitirlas a grupos vulnerables, por lo que la propagación continúa y el número de casos y fallecimientos asciende rápidamente.

"Aquí llegó el Covid a cuidarnos bien, ndovaléi vai vai, hagámoslo por nuestros seres queridos, no bajemos la guardia por favor les pido", es parte de la letra del tema musical.

La canción cuenta con la participación de Kaese, José Viera y Jessi Torres, artistas paraguayos, que realizaron el videoclip y la melodía musical, la cual promete ser todo un éxito pues “no podrá salir de nuestra cabeza en las próximas semanas.”

