Mujer amenaza con matar a mascota de sus vecinos tras cambiar la contraseña del WiFi

A través de la aplicación Tik Tok se viralizó el momento en que una mujer amenazó con matar al perro de sus vecinos luego de que ellos decidieran cambiar la contraseña de su red Wi Fi; las amenazas de la implicada han desatado una ola general de indignación en redes sociales.

Los dueños del can amenazado, grabaron desde su casa, el momento en que su vecina se para frente a la puerta del inmueble y comienza a lanzar insultos y amenazas por el cambio de la contraseña: “Dame la contraseña o mañana tu perro no respirará mañana” menciona.

A través de varios clips, la cuenta content.hub, subió la denuncia de los vecinos y rápidamente tuvo una gran cantidad de reacciones con casi 10 mil interacciones y 300 comentarios.

En los comentarios, los usuarios argumentaron que posiblemente la mujer tenga algún trastorno mental o requiera ayuda, pues su manera de desenvolverse es bastante extraña.

It would be in her best interest to step away from my door. She needs to be charged with theft of services and probably a few other things

— D.G. Sivad (@mikey_55_fan) October 3, 2020