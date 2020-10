Policía detiene a "gatito fugitivo" que intentó huir de un auto durante una revisión de tránsito

La cuenta oficial de la policía de Oregón, Estados Unidos, compartió una grabación en la que se observa el momento en el que un oficial actuó rápidamente y detuvo a un "gatito fugitivo” que intentó escapar por la ventanilla de un automóvil.

La grabación captada por la cámara de seguridad de una patrulla el pasado cinco de octubre, muestra que el elemento de seguridad se encontraba revisando unos papeles, cuando de pronto el felino saltó hacia el exterior del vehículo.

El policía sin pensarlo y en cuestión de segundos, atrapó al felino antes de que huyera y lo ingresó nuevamente al vehículo con su propietario.

La cuenta de la policía estadounidense comunicó la importancia de asegurar a los animales en el auto, tanto para la seguridad del conductor como para la de las mascotas.

You think you're having a Monday, how do you think he feels. Those are some #FastHands, scratched up, but fast. Secure your animals🐈🐕🐍🦎🐓🐐 in a car. It isn't only for driver safety, but pet safety as well.#secureyouranimals #mondaymood #petrescue pic.twitter.com/SbGA4oDkrZ

— Oregon State Police (@ORStatePolice) October 5, 2020