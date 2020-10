Joven celebra cumpleaños "exótico" en microbús durante la pandemia; es criticado en redes

Un joven de la Ciudad de México compartió en la plataforma de Tik Tok cómo fue que celebró su cumpleaños “con mucha mexicanidad y muy exótico” en medio de la pandemia.

En el video se aprecia que un grupo de jóvenes abordó un microbús, que estaba adornado con globos y luces de neón.

“Hice mi fiesta en un microbús, siempre trato de hacer mi fiesta diferente y este año pensé si existe el party bus por qué no existe un microbús party. Entonces renté uno y nos fuimos a dar la vuelta (…)La neta fue súper chido porque hace años no me subía a uno y fue algo con mucha mexicaneidad y muy exótico", comentó.

Durante el trayecto el cumpleañero colocó un playlist llamado las “cumbias de microbusero” para animar la situación.

El transporte público de día y microbús party de noche, recorrió Paseo de la Reforma a la altura del Ángel de la Independencia y pasó enfrente de Bellas Artes.

Por otra parte, la fiesta contó con siete invitados, debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país.

El video original cuenta con más de 600 comentarios, algunos son negativos porque los usuarios opinan que el microbús no tiene nada de exótico, pues es el transporte de miles de mexicanos.

Sin embargo, hay otros cibernautas que aplauden la creatividad del chico e incluso pidieron el contacto del conductor del transporte público para poder hacer reservaciones y festejar los cumpleaños.

Debido a que el video se hizo viral y recibió muchos comentarios, el tiktoker realizó un nuevo audiovisual en donde afirmó que él sólo quería hacer “una parodia de que si hay gente que contrata un party bus tus yo también podía hacer un microbus party.”

Asimismo, pidió disculpas a la “banda indignada” porque definió como “exótico el hacer una fiesta en un micro” y manifestó que eran bien recibidos sus comentarios pues él respeta la “libertad de expresión.”

