¿Biden o Trump? Joven norteamericano prefiere votar por AMLO y se vuelve viral

¿Biden o Trump? Una de las preguntas qué cada vez suena más en norteamerica pues las elecciones están prácticamente a semanas de distancia, pero un joven norteamericano respondió de manera peculiar a la incógnita, pues afirmó que su apoyo será para AMLO.

¡Qué buena estrategia! Panaderos bailan con un ataúd para anunciar que ya venden pan de muerto Los empleados usan la canción del video viral de “los africanos del ataúd”

Por su peculiar respuesta, el joven se hizo viral en redes sociales mediante un clip que lo muestra sentado en una mesa, cuando una mujer le pregunta sobre su preferencia electoral, a lo cual el joven responde con la popular expresión “wtf? No me gustan, no sé.”

Fuertes vientos arrasan con las casas de campaña vacías de FRENA Una intensa corriente de aire levantó varias de las tiendas vacías que se encontraban en la Plaza de la Constitución

¡Antes que la vacuna! Surge el reggaetón anti Covid-19 "Si no te cuidas bien, no te cuidas", es el slogan de la canción de reggaetón creada para recordar las medidas de prevención contra el Covid-19

Tras lo anterior, el chico sale de su casa con un cartel, se pone un sombrero de mariachi y comienza a bailar mientras muestra el mensaje de su letrero con la leyenda "AMLO 2024”.

El momento causó mucha gracia en los usuarios pues en Twitter abundaron los memes comentarios e incluso algunos mensajes de los simpatizantes del Presidente López Obrador.

Jajaja no me lo esperaba. 👏🏼👏🏼 — Gómmber (@Gommber) October 6, 2020

Te recomendamos en video

Eduardo Verástegui apoya a Donald Trump y explica las razones

Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro:

Mujer amenaza con matar a mascota de sus vecinos tras cambiar la contraseña del WiFi “Dame la contraseña o mañana tu perro no respirará ” menciona la chica en la la puerta de la casa

VIDEO: Así se vio en Nuevo León la sorprendente caída de un meteorito Los fragmentos del meteorito fueron localizados en el municipio de Lázaro Cárdenas, en Ciudad Victoria Tamaulipas

Joven baila de felicidad en el estacionamiento tras conseguir empleo luego de vivir en la calle "Acabo de contratar a esta joven y esta fue su respuesta", compartió la gerente del establecimiento