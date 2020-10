Video captado con drone muestra el instante en el que un tiburón se acercó a un surfista

Un surfista llamado Matt Wilkinson, campeón mundial del deporte acuático, tuvo el día de ayer un encuentro muy cercano con un tiburón en una playa de Australia.

De acuerdo con el comunicado emitido por “Surf Life Saving”, se dieron cuenta del tiburón blanco de 1,5 metros por un drone que hacia una "la vigilancia de rutina."

Inmediatamente el operador del vehículo aéreo no tripulado, alertó a Matt con un altavoz de la presencia del depredador.

En las imágenes se aprecia que el ejemplar de 1,5 metros se dirigió rápidamente hacia el surfista, se acercó un poco a él y después huyó. El ex surfista profesional logró escapar del animal y llegó a salvo a playa.

Wilkinson confesó que parecía que el tiburón iba por su pierna pero que luego "cambio de opinión."

#SHARK // @wsl surfer Matt Wilkinson has had a close encounter with a shark while surfing at #Ballina today.

The arrival of a #drone overhead alerted Matt via a warning over the speaker, at the same time a 1.5m shark appeared.

Full story 🗞️ https://t.co/rrJ8gkxZMl pic.twitter.com/KvWqjN1Teb

— Surf Life Saving NSW (@slsnsw) October 7, 2020