Dulce demanda penalmente al papá de Alessandra Rosaldo por fraude de 11 mdp

Dulce aclaró el pleito legal que dio a conocer Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo, quien pide a la cantante le regrese tres millones de pesos que le dio de adelanto para realizar una gira junto a Napoleón, ese proyecto se detuvo por la pandemia y quedó cancelado por ambos.

Sin embargo, el representante de Napoleón se le hizo fácil contarlo a la revista TVNotas pero haciéndose pasar por una mujer relatando los hechos, por lo que hizo explotar a Dulce al enterarse junto a sus abogados que ese contrato que hizo con la empresa que haría la gira lo firmó en enero de 2020 para obtener 11 mdp.

A Dulce se lo notificó hasta febrero pidiéndole ser su representante para la gira con un contrato de exclusividad, pero ella no lo aceptó, que lo cambiara y cuando terminara la gira ella podía ser libre, le dio de anticipo 2.6 mdp más el IVA y que no se preocupara.

“El compromiso del señor fue que en el momento que tú decidas terminar nuestro compromiso refiriéndose a la exclusividad solo tiene que decirlo y en ese momento quedará terminado de palabra”, dijo Dulce en conferencia quien asumió que si obtuvo ese dinero, pero ya se lo gastó en la producción que iba a usar y en quitar sus impuestos.

Según la Ley cuando se hace un contrato y das un adelanto, pero el concierto por causas ajenas o extraordinarias se cancelan no se regresa ningún anticipo, por eso se da para reservar el servicio, se negocia una nueva fecha, pero no sucedió y ahora con la investigación hecha por los abogados de Dulce se dieron cuenta del fraude que hizo Jaime.

“No soy una mujer dejada, él piensa que porque no tengo marido, ni manager puede hacer conmigo lo que quiera y amedrentarme, está muy equivocado el señor”, dijo enojada y abundó: “dentro de mí no vive un macho viven cinco para defender a mi familia, a mi hija, mi profesión y mi nombre”.

Abundó que el señor quiso hacerse famoso, pero no le va a gustar, porque cuando la Ley dictamine que cometió un delito, no tiene derecho a reclamar absolutamente nada. “Lo que me diga un juez, mis abogados, si tengo que regresar el dinero, lo regresaré para cumplir al protocolo que me marque la Ley pero no a un mamarracho que me está pidiendo a través de las revistas”.

Su abogado penalista, Oscar Mora, señaló que el día miércoles se hizo la denuncia por fraude contra Jaime Sánchez Rosaldo y su empresa moral Sánchez Rosaldo, Talento y Arte S.A. De C.V. más quienes resulten responsables de haber sido cómplices de ganar dinero en esta forma.

“Ya hay una investigación penal contra él y las personas que se vean beneficiadas para una consulta ilícita, si la fiscalía los encuentra culpables una de las consecuencias para la persona moral es la disolución”, dijo el abogado, además de que esto implica pagar el daño hasta una pena de cárcel si el juez lo determina.

“Este delito pudiera alcanzar una pena si llegamos a una etapa de juicio y se encuentra culpable tanto la persona física como moral podemos hablar hasta una pena de 10 años de prisión”, contó el litigante.

En el caso de Napoleón, ni si quiera sabía que esta gira se había cancelado por parte de su mánager que es el señor Jaime. “ve la clase de comunicación que tiene el señor con sus artistas, Napoleón no sabe nada, ahora a lo mejor a él no le canceló nada más a mí, pero me sorprendió que no tenga al tanto a su artista”.

