Hombre secuestra y abusa de niña que bajó de autobús escolar

Un hombre del estado de Rhode Island en Estados Unidos es el principal sospechoso de raptar y abusar sexualmente de unan niña de 9 años que fue secuestrada cuando acababa de bajar de un autobús escolar.

Según información de la agencia AP, el presunto responsable de 34 años enfrenta cargos de secuestro y agresión sexual en segundo grado, además el departamento de policía del condado, liberó un video en donde se ve al presunto responsable privando de su libertad a la menor.

El clip fue registrado el pasado 5 de octubre cerca de las 3:19 PM y muestra al presunto secuestrador estacionado su auto sobre la vialidad, espera a que la menor pase e inmediatamente la somete y obliga a subir al asiento trasero del vehículo.

Footage of a 9 year old girl being abducted as she walked home from school yesterday in Providence pic.twitter.com/VDPVHPbV0o

— SOUND (@itsavibe) October 6, 2020