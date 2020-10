Llega la segunda temporada de Fall Guys con nuevos mapas, disfraces y diversión

Fall Guys, uno de los juegos más populares del año recibió su segunda temporada de contenido y con ella, llegaron nuevos mapas, retos y diversión en los entretenidos circuitos que recorren los tiernos personajes.

La temporada dos del exitoso juego de video tendrá como temática la edad media, por lo que muchos de los skins o trajes alternativos estarán basados directamente en personajes de dicha era por ejemplo brujas, caballeros y hechiceros.

Los mapas también tendrán un toque medieval, pues las hachas, picos e incluso cierto grado de magia, aparecerá en las nuevas pistas disponibles para todos los jugadores.

