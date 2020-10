En nuevo video Ricardo Anaya afirma que urge cambiar la fallida estrategia de seguridad

En un nuevo video compartido en las redes sociales el ex candidato presidencial Ricardo Anaya, habló sobre el problema de la violencia en México, criticando la postura del presidente López Obrador ante tal situación.

Anaya criticó la postura de López Obrador en temas de seguridad / Captura de pantalla

Anaya asegura en su video que el primer paso que debe tomar el mandatario es tomar en serio el problema y, por ello, “no entiende” la reacción del López Obrador, cuando en una de sus conferencias matutinas se ríe de las imágenes de masacres. “¿De qué se ríe el presidente?”, preguntó.

La violencia no empezó hace 2 años, pero sí está cada vez peor, debido a la falta de estrategia y a las OCURRENCIAS de AMLO para enfrentar al crimen, como saludar a la mamá de El Chapo o liberar a Ovidio.Propongo una ruta para la paz. #ProponerMásQueOponer https://t.co/JhArOQIK7k — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) October 12, 2020

“Las cosas de veras están mal”, recalca al recordar que cada dos segundos se comete un robo en México y que a todos los problemas de inseguridad “hay que agregar el gravísimo problema de los feminicidios y la violencia contra las mujeres”.

Según Ricardo Anaya “el problema no empezó hace dos años”, pero sostiene que “por la falta de estrategia del gobierno las cosas se están poniendo cada vez peor”. Y es que, él asegura que los problemas "no se pueden resolver con formulitas simplonas”, como la de “abrazos y no balazos”.

Para finalizar su video el político afirmó que se tiene que cambiar la estrategia de seguridad si se quieres tener un país seguro “Tenemos que cambiar la estrategia fallida. Haciendo lo correcto, te garantizo que sí podemos construir un México seguro y en paz”.

Tras la publicación del video se desató la polémica, pues la opinión se dividió unos apoyando la postura del Anaya y otros más le recordaron las investigaciones sobre casos de corrupción en lo que se ha visto envuelto el ex candidato presidencial.

