Arturo Elias Ayub pide a la sociedad usar cubrebocas para cuidar a los demás del Covid-19

El ejecutivo mexicano Arturo Elias Ayub, compartió a través de sus redes sociales una grabación en donde mencionó que por primera vez negó una foto a un seguidor, porque no traía puesto su cubrebocas ya que no es “cool”.

“Les voy a contar lo que me acaba de pasar, espero que estén todos bien. Fíjense que voy caminando aquí por Polanco y se me acerca un chavito a pedirme una foto y es la primera vez en mi vida que no doy una foto”, mencionó el Director General de la Fundación TELMEX.

El integrante de Shark Tank informó que el joven le dijo que usar cubrebocas ya no era “cool”, por lo que decidió utilizar su cuenta para exhibir la irresponsabilidad y concientizar lo que una persona puede ocasionar.

“Ese chavito me dijo, además me siento a toda madre, literal. Pues yo también me siento a toda madre pero yo no sé si soy asintomático y traigo el virus y voy a contagiar”, acotó.

Arturo Elias también comentó que el “chavito irresponsable” puede provocar una cadenita de contagios y cuando uno de ellos “vaya con su abuelita y se muera, eso sí no es nada cool”.

Para finalizar la grabación de un minuto y medio, explicó que “lo cool es usar cubrebocas, lo cool es cuidar a los demás, lo cool y lo buena onda es ser responsable contigo y con la gente que está a tu alrededor y cuidarnos todos a todos.”

