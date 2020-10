Gatito se sorprende con figuras de Mario Kart Home Circuit

El esperado videojuego de carreras, Mario Kart Home Circuit, llega está semana para todos los usuarios de Nintendo Switch, pero también puede ser disfrutado por las mascotas, pues IGN compartió un video en donde es posible ver a un gato sorprendido con las figuras del nuevo videojuego.

El divertido clip muestra el pequeño carro de Mario Bros, recorrer algunos lugares de la sala, posteriormente se acerca y aleja del gato para despertar la curiosidad en el felino, quien también se siente atraído por los sonidos que emite el nuevo juguete interactivo de Nintendo.

Al menos una vuelta de la carrera, fue atestiguada por el felino, pues cuando Mario aumenta la velocidad, el gato corre por el sillón para intentar alcanzarlo o cerrarle el paso y detener al curioso conductor.

House cats are the red shells of Mario Kart Live: Home Circuit. 🏎💥🐈 pic.twitter.com/SiUQzoo4AN

El clip tuvo una respuesta muy positiva en Twitter, al grado de que los usuarios comentaron fotos de sus mascotas y mostraron interés en repetir el experimento.

There will be a ton of videos like this when the game launch.

— Yayang Usman (@ya2nk_dheophe) October 14, 2020