Miguel Barbosa dice que "no se imagina sana distancia en un table dance"

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, durante una conferencia de prensa afirmó que él “no se imagina sana distancia en un table dance", por lo que no serán reabiertos.

“Me han dicho, me han contado que es imposible sana distancia en un table dance, entonces no, simple y sencillamente no”, manifestó.

Miguel Barbosa señaló que con el cambio de color de semáforo no se ha determinado que los negocios de vida nocturna retomen sus actividades productivas “porque, de entrada, no veo cómo puedan respetar la sana distancia.”

Además comentó que “los antros serían verdaderas fiestas Covid, no tenemos ninguna previsión sobre reapertura en estos negocios y yo no he recibido ninguna solicitud, como Gobierno estatal.”

Publimetro tv recomienda:

Arturo Elias Ayub pide a la sociedad usar cubrebocas para cuidar a los demás