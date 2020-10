¿Nuevo obstáculo? Gatitos detienen las carreras en Mario Kart Live: Home Circuit

Tarde o temprano sabíamos que pasaría y es que por la mecánica de realidad aumentada del nuevo videojuego de Nintendo Switch, Mario Kart Live: Home Circuit, los corredores tendrán que enfrentarse a un nuevo e improvisado obstáculo: gatitos o perros que persiguen los karts.

Los jugadores y fanáticos del popular y longevo juego de carreras, ahora tendrán que preocuparse aún más pues para llegar a la meta con el primer lugar, deberán enfrentar caparazones azules, rayos, cáscara de banana y ahora las curiosas mascotas, quienes al no comprender el juego, buscan detener a toda costa a los pilotos.

El clip compartido en Twitter muestra a un jugador recorriendo el circuito con Luigi y esta a punto de cruzar un arco del circuito cuando el felino salta y le impide el paso, pese a que el plomero verde intenta retroceder y escapar, el gato le vuelve a cerrar el paso y mueve el arco para impedir la marcha.

El día de ayer, IGN también compartió un video en el que es posible ver a un gato persiguiendo un Kart controlado por Mario, pero la mascota solamente persigue al plomero rojo más querido de los videojuegos sin impedir que finalice su carrera.

House cats are the red shells of Mario Kart Live: Home Circuit. 🏎💥🐈 pic.twitter.com/SiUQzoo4AN

— IGN (@IGN) October 14, 2020