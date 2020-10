Equipos de rescate buscan entre los escombros tras bombardeo en Azerbaiyán

La ciudad de Ganja fue bombardeada en la madrugada de este sábado, en medio de un conflicto con Armenia por la región de Nagorno Karabaj, a pesar que los dos países acordaron un alto al fuego que había comenzado a regir la semana pasada.

Rescatistas buscaban entre los escombros y las casas destruidas en la parte occidental de la segunda ciudad más grande de Azerbaiyán.

Hasta ahora se han notificado 13 muertes, según la oficina del fiscal jefe de Azerbaiyán.

Los combates entre Azerbaiyán y Armenia continúan a pesar de que ambas partes han acordado un alto el fuego negociado por Rusia.

Nagorno-Karabakh conflict: Armenia and Azerbaijan accused each other of violating a new ceasefire hours after it was agreed https://t.co/F6LV9jI5ko pic.twitter.com/GY8OlP1Jid

— Reuters (@Reuters) October 18, 2020